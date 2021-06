Potrebbe anche essere l'ultima esperienza di Maurizio Sarri in panchina, quella con la Lazio. Il tecnico toscano aveva già rivelato, ai tempi della Juventus, di essere vicino ai saluti. E soltanto una questione di stimoli e motivazioni - evidentemente ritrovati nella proposta biancoceleste - l'avrebbe portato a fare un passo in avanti. "Dopo questa esperienza potrei anche smettere: dipende quante energie mi saranno rimaste e se penserò di poter fare ancora bene. Sono tipi di pensiero che in questi momenti non ho", le parole di Sarri a fine gennaio 2020.