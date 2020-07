3









Daniele Rugani è pronto a giocarsi tutte le carte con la Juventus. Il difensore centrale verrà rilanciato da Sarri nella gara di domani contro il Milan per via della squalifica di de Ligt e le condizioni di Chiellini e Demiral ancora alle prese con i loro infortuni. Con il tempo Rugani è scalato indietro nelle gerarchie della Juve, ma l'ex Empoli non ha mai mollato aspettando sempre il suo momento. A dargli forza c'è la sua compagna Michela Persico, che con lui nei mesi scorsi ha condiviso anche la paura per essere risultati positivi al coronavirus.



Sfoglia la gallery qui sotto per vedere tutte le foto di Michela Persico, compagna di Rugani