Maurizio Sarri rilancia Federico Bernardeschi, o almeno ci prova. Come svelato dal tecnico bianconero in conferenza stampa prima del match contro il Cagliari sono iniziati gli allenamenti del talento carrarino nel ruolo di mezzala destra, mattonella che ha ricoperto anche in alcuni momenti della stagione scorsa con Massimiliano Allegri in panchina. Bernardeschi non sta vivendo il suo miglior momento con la maglia della Juventus e il tecnico spera di rilanciarlo con un nuovo ruolo.