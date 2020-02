allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Milan. Ecco le sue parole:"Non conosco il Sarrismo, ma non sono completamente d'accordo. Siamo usciti bene nel primo tempo, nonostante la pressione, nonostante un terreno rischioso. Siamo in un momento in cui portiamo troppo la palla e dobbiamo accompagnare di più l'azione, lasciamo Ronaldo troppo da solo. Potevamo essere moto più pericolosi negli ultimi 25 metri. Ma ho rivisto la tendenza a impostare da dietro.Assenze al ritorno? Anche noi oggi avevamo 4 fermi. Non abbiamo una rosa ampia in questo momento, siamo ridotti anche noi per questi infortuni. Forse solo Bernardeschi si possono recuperare velocemente. Gli altri arrivano da interventi. Chiellini siamo al quinto mese e mezzo, quindi speriamo possa rientrare in fretta.Preoccupato? No, perché a gennaio abbiamo fatto 20 gol. Oggi muovevamo bene da dietro ma accompagnavamo male nella seconda costruzione. Se miglioriamo e ci alziamo più vicini a Ronaldo torniamo a segnare.Cosa è mancato? Non abbiamo fatto seguire alla buona costruzione l'accompagnamento degli interni su quei palloni. Gli attaccanti erano isolati. Dybala per caratteristiche raccorda, fa bene e lo fa bene. Il problema del gol visto un Ronaldo così in condizione non è così un problema.Rinnovo Buffon? Io conoscendo i rapporti che Gigi ha con tutti i dirigenti della Juve penso che dipenda dalla sua decisione. I rapporti sono buoni, sta bene, ha entusiasmo, fa prestazioni e si allena con continuità, penso dipenda solo da come si sentirà lui tra un paio di mesi".