Il vertice in Costa Azzurra tra Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo ha già offerto spunti interessanti. Il nuovo tecnico della Juventus ha avuto modo di conoscere il fuoriclasse portoghese in vacanza in Francia e ne ha approfittato per discutere di alcuni dettagli tattici. Su tutti spicca la posizione del giocatore in campo. Secondo Sarri, CR7 dovrebbe giocare più vicino alla porta, esaltando così le sue doti di bomber d’area. Un progetto che avrebbe ricevuto il benestare dello stesso Ronaldo, intrigato dalla possibilità di ripercorrere le orme dell’ultima stagione al Real Madrid. Lo riporta La Stampa nella sua edizione odierna.