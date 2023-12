L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha ricordato il pareggio per 2-2 contro l'Atletico Madrid quando era sulla panchina della Juve, visto che la sua squadra affronterà il club spagnolo questa sera in Champions League: "All’inizio eravamo in grande difficoltà, oggi abbiamo alti e bassi, ma siamo meno in difficoltà rispetto a quel periodo. Solo che è cresciuto tanto anche l’Atletico, in questo stadio vincono poco. Con la Juve vincevamo qui 2-0, ci hanno assaltato alla fine e ci hanno fatto il 2-2 e menomale che l’arbitro ha fischiato la fine se no prendevamo anche il terzo".