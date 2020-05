Uno alla volta, per cortesia. Maurizio Sarri scorge la lunga fila di partite che attendono la Juve: in fondo, senza fretta, c'è il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione. La corsa alla rivincita però è lunghissima, e davanti a tutti c'è una Coppa Italia da conquistare in quattro e quattr'otto. Ecco perché prepara la sua Juve double face: due formazioni, ultra competitive, con un unico faro in comune ad illuminarle. Quello con il numero 7.



LE FORMAZIONI - C'è Ronaldo al centro del mondo, e soprattutto della Juventus. Come racconta Calciomercato.com, nelle intenzioni di Sarri c'è specialmente quella di provare a dare più respiro possibile ai suoi ragazzi. Non sarà facile, ma nessuno ha le stesse armi dei bianconeri. Che possono contare davvero su due squadre fortissime. Intanto, Ronaldo è già il più in forma di tutti: in Portogallo si è allenato duro, senza mai lasciarsi andare (avevate dubbi?). MS gongola e riflette: come CR7, nella sua rosa, non c'è nessuno. E sarà lui a gestire forze e sensazioni, come sempre.