90 giorni dopo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo Stadium riaprirà le porte alla Juventus. Per un'amichevole, s'intende. Che domani sera i bianconeri giocheranno tra di loro, con aggiunta di alcuni uomini dell'Under 23, pronti a completare le rispettive squadre.



NIENTE HIGUAIN - Niente televisioni, nessun approccio possibile per la stampa, pronta a rianimare i banchi dello Stadium solo il 12 giugno per la sfida di Coppa Italia contro il Milan. La gara si terrà alle 21.45 ed è diretta volontà di Sarri: l'obiettivo è dare un aiuto ai giocatori, farli abituare ai nuovi ritmi di una situazione che di ordinario non ha nulla. Mancherà Higuain, fermo per un risentimento muscolare: al suo posto uno tra Olivieri e Vrioni. Appuntamento a domani, allora: lo Stadium riaccende le luci sulla Juventus.