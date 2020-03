Lo stop forzato del campionato continuerà fino al 3 aprile, ma la Juventus non ha ancora concluso le sue partite da qui al prossimo mese. Infatti, a meno di precipitosi contrordini, la prossima settimana i bianconeri scenderanno in campo a Torino contro il Lione, per il ritorno degli ottavi di Champions League. Così, approfittando della situazione anomala, la società ha concordato con Cristiano Ronaldo un permesso per tornare in Portogallo dalla madre Dolores, colpita da un ictus due settimane fa. Come riporta Tuttosport, il campione è volato a Madeira subito dopo il match contro l'Inter e tornerà oggi a disposizione di Maurizio Sarri per gli allenamenti. Viaggio sicuro per CR7, che per partire ha utilizzato il proprio jet privato, così come dovrebbe fare per tornare. Al ritorno a Torino, Cristiano si rincontrerà con Paulo Dybala, il compagno di reparto con cui meglio si è trovato in questa parte di stagione. Ecco, sull'argentino pende un'annosa questione: le ottime prestazioni gli sono valse la conferma in Nazionale, con il ct Scaloni che lo ha convocato per le gare del 26 e 31 marzo, contro Ecuador e Bolivia. Qualora infatti non saltassero anche le qualificazioni sudamericane, come già è successo in Asia, i calciatori provenienti dall'Europa dovrebbero passare un periodo di isolamento prima di essere liberi di muoversi nel proprio paese di arrivo. Una situazione scomoda, che ovviamente potrebbe cambiare da un momento all'altro. Come, ormai, siamo abituati in tempo di coronavirus.