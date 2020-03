Sami Sami Khedira è pronto a tornare. E Sarri, nonostante la paura, un po' sorride. Il centrocampista tedesco è stato già convocato per il derby d'Italia, ora scalpita in vista della ripresa delle attività. Il rush finale però lo riconsegna decisamente integro per il prosieguo della stagione. Ora tocca recuperare la condizione fisica e mentale. Una pedina determinante, Sami, fino al suo infortunio: il problema al ginocchio e la decisione di operarsi ha permesso la crescita di Bentancur. E sarà con l'uruguaiano la lotta per tornare titolare.è pronto a tornare. E Sarri, nonostante la paura, un po' sorride. Il centrocampista tedesco è stato già convocato per il derby d'Italia, ora scalpita in vista della ripresa delle attività. Il rush finale però lo riconsegna decisamente integro per il prosieguo della stagione. Ora tocca recuperare la condizione fisica e mentale.



IL RIENTRO - Una pedina determinante, Sami, fino al suo infortunio: il problema al ginocchio e la decisione di operarsi ha permesso la crescita di Bentancur. E sarà con l'uruguaiano la lotta per tornare titolare. Come racconta Tuttosport, però, Khedira si è fatto vedere anche quando sembrava lontano dal gruppo. Anzi: proprio sentire. Consigli e vicinanza al gruppo non sono mai mancati.