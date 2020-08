Nel giro di 24 ore la Juventus ha svoltato: via Maurizio Sarri, dentro Andrea Pirlo. E l'addio al tecnico toscano non è stato dettato dai risultati. Lo scudetto era un obiettivo importante ed è stato raggiunto ma i motivi dell'esonero di Sarri sono da ricercare in un rapporto mai nato con i calciatori e parte della dirigenza. Per questo è stato cacciato e come scrive Tuttosport, ci hanno messo bocca anche alcuni senatori. Buffon, Bonucci, Chiellini e Cristiano Ronaldo hanno sicuramente detto la loro sull'allenatore, si legge sul quotidiano, anche se poi scelte e valutazioni finali sono state fatte ovviamente dai dirigenti.