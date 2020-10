Maurizio Sarri è pronto a rescindere il suo contratto con la Juve (accordi economici tra le parti ancora tutti da analizzare) e tornare in panchina. Dopo l'anno alla Juve è momentaneamente a casa, ma non riesce a stare sul divano e vuole ricominciare, smania e cerca una nuova occasione ad alti livelli. Le indiscrezioni attorno al tecnico toscano, scrive Ts, sono già parecchie e si concentrano per lo più in centritalia: Fiorentina, squadra cui la famiglia Sarri è particolarmente legata, e Roma. All'estero solo il Psg, con Allegri in vantaggio.