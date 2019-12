Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa anche della campagna della Lega per sensibilizzare al razzismo, con 3 scimmie dipinte da Fugazzotto: “Non penso niente. E' giusto cercare di sensibilizzare anche se il mondo del calcio è sensibile di suo, parlo di allenatori, giocatori, dirigenti e allenatori, è un mondo multirazziale orma da anni. A livello di addetti ai lavori è un mondo già di grande sensibilità. E' giusto sensibilizzare l'opinione pubblica, poi delle singole polemiche su un dipinto o su un titolo di giornale non mi interessa niente”.