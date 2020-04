La bilancia spaventa Aaron Ramsey perché il peso senza allenamenti al campo può lievitare, lui è pazzo dei biscotti di sua moglie ma in realtà la Juventus è tranquilla per il proprio centrocampista che sta lavorando comunque bene in quarantena. Anzi, secondo La Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri gli ha fatto sapere che lo vede come uomo in più per la parte finale della stagione, qualora si tornasse a giocare.