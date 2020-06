Maurizio Sarri racconta come ha vissuto questi mesi si quarantena, di isolamento forzato a causa dell'emergenza coronavirus che ha colpito l'Italia e tutto il mondo. Nel parlarne, in conferenza stampa post partita, l'allenatore bianconero si è concentrato su un passaggio in particolare: "Da questi tre mesi, a parte l'ultimo che si torna alla normalità se così si può definire in un momento così, penso che una persona non esca come prima. O esci meglio o peggio, perché sono esperienze che ti segnano. Perché quando la sera aspetti il bollettino per sapere quanti morti ci sono stati intorno è un momento particolare, duro, difficile, triste. Ogni tanto colleghi quei morti a facce di persone che conosci, quindi è un momento che sicuramente non ti scorre via, ti lascia qualcosa. Io l'aspetto che ancora ho nella testa e non mi fa stare tranquillo, è fatto di quei rari momenti in cui mi mettevo in giardino a leggere un libro e sentivo passare l'ambulanza di continuo, mi era entrato nella testa. Speriamo che queste esperienze ci lascino qualcosa di positivo, a tutti. Meglio l'ultimo mese, ho potuto rivedere i ragazzi".