L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, fa il punto sul futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero deve portare a casa almeno un trofeo per salvare la panchina e da oggi ha in mente cinque mosse per ribaltare la situazione. Eccole: la prima mossa sarà ritrovare il vero Ronaldo, appannato fisicamente e mentalmente. Ritrovare la forma fisica è un must anche per il resto della squadra. Poi c'è un problema di sintonia: "Sarri e il gruppo devono riallinearsi su una linea comune per raggiungere i traguardi stagionali", si legge. No equivoci: "​Sarri ha sperimentato, ha cercato la Juve montandola e rimontandola, specie in attacco, dove l’obiettivo, ancora irrisolto, è stato far convivere CR7 e Dybala. Il rientro di Higuain potrà agevolare il ritorno al tridente classico con Douglas, Cuadrado o Bernardeschi in fascia in alternativa alla Joya" e infine il nodo Pjanic che dovrà tornare al centro del progetto anche per via dell'infortunio di Khedira.