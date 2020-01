Maurizio Sarri non sarà ancora entrato nel cuore dei tifosi per il suo gioco spumeggiante, ma non si può certo dire che abbia fatto mancare i risultati. In attesa del Sarriball, i critici potranno confrontarsi ugualmente con i numeri che il tecnico toscano sta facendo registrare sulla panchina della Juventus. Uno, in particolare: con 14 successi casalinghi su 15, da quando la Serie A è a girone unico, Sarri raggiunge il precedente record di Carlo Parola - l'autore della rovesciata del logo Panini - nel 1960.