Your browser does not support iframes.

Giornata importante quella che si è appena conclusa, con l'ufficialità dello slittamento del campionato Europeo dal 2020 al 2021. Tuttosport titola "​Sarri, quarantena con Pep", con un'intervista all'amico storicio di Maurizio Sarri, Aurelio Virgili che ha raccontato le giornate del suo amico: "La Juve non lo ha cambiato, ha riso tanto con Guardiola slle voci di mercato". Spazio anche al test positivo del Coroavirus per Blaise Matuidi, e la notizia delle dieci ragazze della Juventus Women in isolamento.



Il Corriere dello Sport, invece, titola così "​Follie da Scudetto". Il Coronavirus ha paralizzato tutto il mondo, compreso quello del calcio. La Lega vorrebbe ripartire il 25 aprile, ma tutto dipenderà ovviamente dai prossimi sviluppi del virus. Intanto i club chiedono la decurtazione ai giocatori e presentano il conto al governo: se non si gioca più ci sarà un danno da 720 milioni di euro.



In Spagna invece Marca titola: 'Giugno, il mese della speranza', alludendo ad una possibile ripresa con ritardo dei campionati. L'Equipe in Francia parla di Roland Garros e del test positivo di Blaise Matuidi "Matuidi, test positivo"