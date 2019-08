Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta di Parma, Parma-Juve, partita inaugurale della Serie A 2019/20, è partita con il botto! Sono infatti bastate poche ore per polverizzare i tagliandi disponibili per la tribuna ospiti. I tifosi della Juve hanno letteralmente preso d’assalto le ricevitorie autorizzate alla vendita pur di accaparrarsi il biglietto per un evento comunque storico: sarà infatti la prima partita ufficiale della Juventus guidata da Maurizio Sarri. L’attesa è tanta e, nonostante la squadra non abbia brillato in precampionato e sia ancora un cantiere aperto per quel che riguarda le cessioni, i supporter hanno dato fiducia al neo progetto bianconero rispondendo in massa, presente!