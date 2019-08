Quando torna in panchina Maurizio Sarri? E' la domanda che ormai si fanno quotidianamente tutti i tifosi della Juventus, ma non solo: il tecnico toscano, dopo la presenza a Villar Perosa, è ancora pesantemente influenzato. La guarigione procede bene, ma ci vorrà ancora diverso tempo considerato lo stato di salute e il tabagismo dell'allenatore. E allora, le prossime immagini di Sarri sulla panchina della Juve saranno a Firenze, a metà settembre dopo la pausa per le Nazionali. Il tecnico si ritroverà con i suoi proprio in Toscana, praticamente a casa. A meno di un'ora di auto da Figline Valdarno, dov'è partito tutto.