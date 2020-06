6









La Juventus si sta preparando al grande ritorno in campo che, come da calendario, sarà prima in semifinale di Coppa Italia. Una sfida quella con il Milan, che potrà far capire anche le reali condizioni dei giocatori, fermi per un lungo periodo a causa del coronavirus. Sarri però ha le idee chiare: Douglas Costa può ancora fare la differenza in bianconero. Devastante a partita in corso, il brasiliano, può dare un vero e proprio cambio di marcia alla squadra nei momenti 'morti' di alcune partite. Anche se il mercato, potrebbe disturbarlo un po'...



FLASH A TORINO - Douglas Costa ha sempre convinto tutti a Torino. Un giocatore capace di giocate incredibili, come ad esempio, il gran gol a Mosca in Champions League. Intanto l'Atletico Madrid si è interessato a lui per la prossima stagione, così come Guardiola lo vedrebbe bene al City. Insomma lui rimane alla Juventus, ma il brasiliano ha molti estimatori in giro per l'europa.



SIPARIETTO SARRI - ​La barriera che divide simulazione e realtà è sempre più sottile. Lo sa bene Douglas Costa, uno dei più grandi appassionati di Call Of Duty. Tra i giocatori della Juve organizzano appuntamenti online per ritrovarsi tutti davanti a uno schermo e passare un po' di tempo giocando a questo sparatutto. Spesso, Douglas ci gioca anche in diretta su Twitch, dove ieri, durante una fase del gioco, ha fatto il paragone tra campo e COD: "Ragaaa non andiamo sempre lì a cazzo di caneeee. Questa frase ce la dice sempre anche Sarri quando andiamo a pressare".