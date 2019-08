II futuro di Cuadrado è ancora un rebus per la Juventus: la società infatti vuole cedere il giocatore per fare cassa, ma Sarri sta valutando la possibilità di utilizzare il colombiano nel ruolo di terzino. Intanto, contro l'Atletico, Juan è finalmente tornato a disposizione. L'esterno colombiano potrà essere assolutamente utile in questa nuova veste, nella quale Sarri lo vede assolutamente di buon occhi. Nel caso dovesse concretizzarsi la sua permanenza, così come sembra, a questo punto il giocatore potrebbe anche rinnovare il suo contratto.