Maurizio Sarri "coccola" Gonzalo Higuain, come scrive Tuttosport, il tecnico bianconero ha avuto diversi colloqui alla Continassa con l'attaccante, tornato dall'Argentina da poche settimane. L'allenatore vuole tirare fuori il meglio dal centravanti ex Napoli, che da qui al termine della stagione deve aiutare il club bianconero a portare a casa più titoli possibili con gol e assist. Sarri conosce benissimo Higuain, dai tempi di Napoli a quelli di Londra, i due hanno un rapporto diretto e schietto. L'allenatore sa quanto è importante per il Pipita sentirsi al centro del progetto tecnico e sta lavorando per farlo sentire completamente a suo agio all'interno della squadra e dello spogliatoio. A fine stagione, poi, tutti tireranno le somme. FUTURO - Il contratto del centravanti bianconero scade nel 2021 e secondo Il Corriere dello Sport, non ci sono solo River, DC United e LA Galaxy sulle sue tracce. L'argentino, infatti, potrebbe finire nuovamente in Premier League. Il Pipita piace all'Everton di Carlo Ancelotti, al Wolverhapton e al Newcastle, che ha da poco cambiato proprietà e che al pari dei Wolves potrebbe mettere sul piatto i 18 milioni di euro che servono alla Juve per non mettere a bilancio una minusvalenza. A sorpresa, per Higuain, spunta anche la Premier League. Ma prima vuole portare a casa gli ultimi trofei con la Juventus. Sarri lavora per questo.