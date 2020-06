di Lorenzo Bettoni

La Juve torna allo Stadium. Maurizio Sarri, che ha assistito con la mascherina da bordo campo, ha fatto allenare i suoi ragazzi all'interno dello stadio prima di un test in famiglia della durata di un'ora: con due tempi da 30 minuti l'uno. Il tecnico bianconero ha mischiato le carte, anche durante il test, ma è partito con un'idea ben precisa della squadra che andrà in campo tra una settimana contro il Milan.



BIANCONERI CONTRO BLU - La squadra bianconera, quella che nella testa di Sarri partirà dal primo minuto contro il Milan, era così composta: ​Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas, Dybala, Ronaldo. Rispetto alle ultime uscite c'è quindi il ritorno in pianta stabile di Khedira con il tridente composto da Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo. C'è da sottolineare come Giorgio Chiellini non fosse presente, non per motivi fisici ma per scelta del difensore e dello staff bianconero con il quale il capitano bianconero sta seguendo un piano di lavoro personalizzato per evitare ricadute. Sarà preso in considerazione per partire dal 1' contro il Milan la prossima settimana e potrebbe giocare al posto di uno tra Bonucci e De Ligt. Intanto la Juve è tornata in campo e Sarri sembra già avere le idee chiare.