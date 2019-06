Stilista, amico di moltissimi calciatori bianconeri e grande tifoso della Juventus. Si tratta di Alessandro Martorana, cioè colui che ha deciso di invitare Maurizio Sarri nel proprio atelier per scegliere e formare l’abito per la panchina bianconera, il "primo" ufficiale dopo molte stagioni in tuta. C'è grande curiosità intorno al vestito di Sarri, una di quelle "etichette" da stile Juve.