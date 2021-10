Matteo, agente di, parla della situazione non facile del suo assistito alla Lazio, dove il rapporto con Sarri non decolla: "Stefan sta benissimo, si allena da grande professionista quale è, le decisioni ovviamente le prende mister Sarri, lui quando sarà il momento come sempre si farà trovare pronto. Ho parlato con Radu dopo il vaccino somministrato, fisicamente si sentiva giù, tuttavia, ha recupero e lottato come un leone e continuerà a farlo".