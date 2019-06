Secondo quanto riporta La Repubblica, Maurizio Sarri vuole Alessio Romagnoli alla Juventus. E' il difensore del Milan la prima richiesta di mercato dell'ex tecnico del Napoli che attende di essere liberato dal Chelsea. Intanto sia lui che il club bianconero stanno già portando avanti i primi discorsi di mercato e il difensore rossonero è uno dei nomi fatti da Sarri alla dirigenza della Juve. Romagnoli potrebbe lasciare il Milan per la giusta offerta visto che i rossoneri avranno bisogno di qualche cessione per sanare il bilancio.



STRATEGIA - Paratici ha già bloccato Demiral e Romero, uno di loro arriverà in estate, l'altro resterà in prestito al club di appartenenza. Sono però due i centrali che arriveranno a Torino. Oltre ad uno di loro, un nuovo centrale per impostare il gioco da dietro. Romagnoli è considerato più duttile e dotato tecnicamente del greco Manolas, in uscita dalla Roma. Cancelo è sul mercato, non è escluso un contatto con il Napoli per il terzino destro albanese Hysaj.