1









La posizione di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus è sempre più traballante. Il tecnico biancconero pagherà quasi certamente l'uscita dalla Champions ed un feeling mai nato davvero con parte dell'ambiente bianconero e dello spogliatoio. Come anticipato da Andrea Agnelli, nei prossim giorni ci sarà un vertice con l'allenatore ed il suo staff per decidere il futuro che però sembra segnato visto che la Juve ha già contattato diversi tecnici per offrirgli la panchina bianconera. Tra questi Pochettino, Inzaghi e Sousa.