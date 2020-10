Maurizio Sarri potrebbe tornare presto in panchina. Dopo le indiscrezioni sulla possibile risoluzione contrattuale anticipata con la Juventus, i betting analyst hanno prontamente aperto una scomessa sulla sua prossima squadra. Secondo i bookmaker il tecnico si rimetterà presto in gioco e lo farà ancora una volta su una panchina di un club italiano. In prima fila, riferisce Agipronews, ci sono Roma e Fiorentina, offerte entrambe a 5,00. Un vero testa a testa che conferma come la prima soluzione, quella giallorossa, sia abbastanza solida anche perché il feeling tra Paulo Fonseca e la nuova proprietà targata Friedkin è tutto da verificare. Ma anche l’ipotesi viola non è da sottovalutare: sarebbe quella più affascinante. Sarri non direbbe no ad un’offerta da parte della famiglia Commisso, che gli permetterebbe di lavorare a due passi da casa, e in più la proprietà viola non sembra soddisfatta di Iachini. In tabellone c’è anche il Milan, fissato a 9,00. Difficile perché i rossoneri sono partiti molto forti in questa prima parte di stagione. Più difficile anche l’opzione Napoli che paga 20 volte la posta, la stessa valutazione del Paris Saint German. Impossibili invece le altre due destinazioni italiane: l’Inter a 25,00 e un clamoroso ritorno alla Juventus a 33,00.