La polmonite che ha colpito Maurizio Sarri potrebbe tenerlo a riposo per più tempo del previsto. Secondo quanto riporta Repubblica, il tecnico toscano non sarebbe out solo per la prima di campionato in programma sabato prossimo a Parma, ma rischierebbe di saltare perfino la sfida, attesissima, tra Juve e Napoli prevista per sabato 31 agosto. Secondo il quotidiano romano l’origine della malattia di Maurizio Sarri non sarebbe virale anche se, come precisa la testata, di ritorno dalla tournée asiatica anche un membro dell’ufficio stampa della Juve ha sofferto, e soffre ancora, della medesima patologia. Certo che per il mister bianconero non aiuta la sua risaputa passione per le sigarette che, come ammesso dallo stesso Sarri, arrivano anche a sessanta al giorno.