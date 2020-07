Le basi sono state gettate. Maurizio Sarri e la Juventus sono finalmente in luna di miele: ci voleva la vittoria a calmare le acque attorno al tecnico bianconero, che ora si aspetta un mercato all'altezza del suo gioco. Come scrive il Corriere dello Sport, Sarri è convinto di aver già posto basi importanti con il lavoro di questi mesi, "la rivoluzione sarà quella del gioco e non tanto quella di un organico che in ogni caso andrà ritoccato. Le certezze però sono già presenti, al di là ovviamente dei leader di sempre". Tra primi passi e le basi, è stato lui ad adattarsi alla Juve e all'organico, più di quanto la Juve non abbia potuto o dovuto fare a lui.