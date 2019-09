Maurizio Sarri ha vissuto il primo Juve-Napoli da allenatore bianconero rintanato in un box dell’Allianz Stadium. Da quel luogo sopraelevato il tecnico ha impartito le indicazioni alla panchina della Juve che era guidata, ancora una volta, da Giovanni Martusciello. Come riporta Tuttosport, Sarri, colpito da polmonite virale durante la tournée asiatica, potrà sfruttare la pausa per gli impegni delle nazionali per completare il ciclo di cure e presentarsi al suo battesimo del fuoco. La scorsa settimana il tecnico era solito seguire gli allenamenti dal proprio ufficio della Continassa mentre ora potrà progressivamente rientrare sul campo per dirigere le sedute. Per uno strano scherzo del destino la sua prima panchina ufficiale sarà a Firenze, ambiente tradizionalmente ostile ai colori bianconeri. Per lui, napoletano di nascita ma toscano di adozione, sarà sicuramente una serata da ricordare.