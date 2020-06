Si pensa in grande. O meglio: si pensa oltre. Oltre il tempo regolamentare. In caso di pareggio, al 90' non si disputeranno i supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore: la probabilità che la Coppa Italia possa essere assegnata dal dischetto dunque è ben più alta di quanto si possa immaginare. Ecco perché Cristiano Ronaldo e Dybala sono pronti agli straordinari: saranno i primi due rigoristi bianconeri; CR7 in carriera ha segnato dal dischetto 121 volte a fronte di 23 errori, di fatto l'84%. 84,6% è invece quella di Dybala, che però ne ha calciati 26 (22 gol). Occhio a chi subentra dalla panchina: Bernardeschi è un rigorista, l'altro è Ramsey.