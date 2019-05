I “senatori” della Juventus avrebbero fatto alla dirigenza il nome di Rino Gattuso per la successione a MaxAllegri pic.twitter.com/hmBJrdgWds — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) 29 maggio 2019

E' l'indiscrezione di Maurizio Pistocchi, lanciata come 'bomba' sul proprio profilo Twitter e che ha scatenato i tifosi bianconeri, tra ironia, sfottò e anche qualche insulto... Il dopo Allegri per la Juve, per il giornalista Mediaset, non passa da Guardiola, Sarri o Pochettino, bensì dal tecnico che ieri ha rescisso il suo contratto con il Milan.