Antonio Conte ne fece 41, Massimiliano Allegri, invece, 46. Al giro di boa di metà campionato, Maurizio Sarri si presenta con il bottino più ricco di tutti: 48 punti, un bottino invidiabile che, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, solo l'attuale tecnico dell'Inter ha saputo superare in bianconero, arrivando a 52, ma alla terza stagione. Così, Sarri si ritrova un bel bottino in tasca, ma soprattutto l'obiettivo di concretizzare, almeno quest'anno, il titolo di campione d'inverno mai replicato a fine stagione con il Napoli. Un solo numero, però, non sembra essere incoraggiante, in un percorso quasi da record: i gol subiti. Sono 18 nel totale, uno score negativo che nemmeno Allegri, nello sciagurato inizio con quattro sconfitte del '15-'16 era riuscito ad eguagliare.