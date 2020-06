1









Sono storie di riscatto. E di intelligenze particolari. Maurizio Sarri e Gennaro Gattuso si ritrovano in finale di Coppa Italia, e a intrecciarsi sono soprattutto le loro storie. Su La Gazzetta dello Sport di oggi, il racconto dei cammini differenti ma delle stesse estrazioni proletarie, per questo di una costante ricerca di rivincita come fondo di ogni battaglia: il tecnico bianconero nasce a Napoli da una famiglia modesta, figlio di un operaio toscano dell'Italsider di Bagnoli; Gattuso è calabrese, vien su da una madre casalinga e un padre falegname.



LA FRASE - Entrambi parlano in modo decisamente schietto, ma la Rosea spiega come il tecnico bianconero sia "più antipatico e divisivo" rispetto all'empatia e l'inclusività di Gattuso. Non solo: per Sarri, "più si sale più ci si compromette, nel senso del compromesso come soluzione obbligata, pena il disarcionamento. Il Sarri della Juve non è il Sarri del Napoli, si è temperato, ha riconosciuto come un giocatore, Cristiano Ronaldo, possa stare al di sopra del gioco: Sacchi con Van Basten non arrivò a tanto".



L'INVITO - La prima gara tra le due è stata nel 2013: fu Palermo-Empoli. Gattuso giocò con Dybala trequartista, quello di Sarri era Verdi. La squadra toscana vinse per 2-1 con Tavano e Maccarone, da lì a poco Gattuso sarebbe stato esonerato: la mano di Zamparini era già pronta a stringere il suo presente. Poi la Serie A, il Napoli, il Chelsea e la Juve per Maurizio. Che ritrova Rino nel 2017-18 sulla panchina del Milan (0-0, decisivo per lo scudetto Juve) e la rivincita in questa stagione con il 2-1 al San Paolo, a gennaio. Dopo la sconfitta, Sarri disse 'Se devo perdere, meglio farlo con il Napoli. L'invito del quotidiano: "Non il modo migliore per accattivarsi le simpatie dei tifosi juventini. Nel caso, domani sera eviti di ridirlo".