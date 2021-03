La Juventus di Andrea Pirlo non gira, è un dato di fatto: 46 punti in 23 partite. Carta canta. L'allenatore bianconero non è partito benissimo alla sua prima esperienza in panchina, con la primavera alle porte si ritrova a -10 dall'Inter capolista (anche se con una partita in meno, da recuperare con il Napoli). Un anno fa Sarri aveva otto punti in più a questo punto della stagione: l'ex allenatore era a quota 54, chiudendo poi il campionato con il nono scudetto consecutivo per la Juve, il primo della sua carriera.