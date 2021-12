Vincenzo D'Amico, a TMW, ha parlato di: "Cosa non va? Non saprei ma credo ci siano casi lampanti per quanto riguarda i tecnici: Italiano è arrivato a Firenze e la Fiorentina gioca un gran calcio, Tudor è approdato in corsa a Verona e sta facendo un bel lavoro, Dionisi idem al Sassuolo. Mi meraviglio che la Lazio non ci riesca". "Io sono un ammiratore di Sarri - dice D'Amico a Tuttomercatoweb.com - però per ora il suo gioco non si è visto. Forse quella del rinnovo è una mossa per far capire che l'allenatore è lui e resterà lui. Però vorrei vedere altro, perchè il Napoli di Sarri negli ultimi dieci anni ha giocato il miglior calcio d'Italia".