Maurizio Sarri non è che sia proprio un allenatore che punta molto sui giovani, anzi: se deve scegliere il più delle volte preferisce un giocatore d'esperienza. Questione di idee e mentalità e affidabilità. In queste ultime partite di campionato però, dopo la vittoria dello scudetto arrivata nella gara con la Sampdoria, ha lanciato qualche ragazzo dell'Under 23 anche in vista della sfida Champions contro il Lione in programma venerdì prossimo. Contro la Roma ha lasciato fuori dai convocati Cristiano Ronaldo e già dal primo minuto potrebbe mandare in campo un tridente inedito e giovane.



