Cura dei dettagli. Che Maurizio Sarri sia un allenatore maniacale da questo punto di vista è noto a tutti, così come sembra chiaro che non sia uno che lascia nulla al caso. Ecco perché l'allenatore bianconero ha deciso di provare la sua Juve in una partita tutta bianconera. Non una normale amichevole in famiglia, ma una partita vera e propria, da giocare allo Stadium. Sarà vuoto, si giocherà in tarda sera, per abituarsi ai ritmi della ripresa. La Juve sarà spesso in scena alle 21.45 e questa amichevole servirà proprio per valutare le condizioni del terreno di gioco a quell'ora, percepirne le sfumature, ma anche l'atmosfera. Bisognerà prendere in considerazione tutto, necessario essere pronti per la ripresa.



E questa amichevole, la più strana dell'anno, va in scena a una settimana dalla ripresa ufficiale, fissata per il 12 giugno. Questa sera, a sette giorni dalla sfida di Coppa Italia contro il Milan, la Juve scenderà in campo allo Stadium: divisa in due squadre, per 60' circa, con alcuni U23 (come Olivieri o Vrioni) a completare la rosa.