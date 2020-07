Testa al presente, ma anche al futuro. Archiviato il nono scudetto consecutivo, il focus della Juventus è già proiettato verso la sfida contro il Lione di Champions League, banco di prova importantissimo per il destino della stagione bianconera. Dal tricolore appena conquistato si possono già tirare dei bilanci per il futuro, fare un distinguo tra giocatori imprescindibili e giocatori sacrificabili. Fabio Paratici ha già messo mano alla rosa, regalando a Maurizio Sarri il crack classe 2000 Dejan Kulusevski e il centrocampista del Barcellona Arthur, affine alle disposizioni tattiche del tecnico toscano. Che l’anno prossimo non potrà fare a meno dei protagonisti di questa annata, una spina dorsale che la Juve dovrà conservare per estendere l’egemonia italiana al decennio.



