La Juventus corre veloce verso la sfida con il Milan, in programma martedì sera e importante per la corsa allo scudetto dopo il ko della Lazio che ha permesso ai bianconeri di allungare a +7. Squalificati Dybala e de Ligt e con le condizioni di Pjanic da valutare dopo la sostituzione di ieri, le novità di Maurizio Sarri sono rappresentate da Chiellini e Alex Sandro: i due difensori si stanno allenando in gruppo e hanno smaltito dai loro infortuni, dovrebbero tornare tra i convocati e potrebbero andare in panchina a San Siro.