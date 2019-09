Maurizio Sarri ha parlato anche di Aaron Ramsey nella conferenza stampa odierna, alla vigilia della partita contro la Spal di domani alle 15: "Spero abbia tre partite di fila nelle gambe. Finora ha fatto spezzoni, non tutti i 90 minuti. La grande fatica si accumula negli ultimi minuti, stiamo provando a preservarlo. Potrebbe anche giocare in questo modo". Insomma, per il gallese è prevista un'altra maglia da titolare, ancora da trequartista nel 4-3-1-2 di Sarri. A patto che non si stanchi troppo.