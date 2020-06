"Ancora quando l'ho tolto era uno dei più vivi. E' stata una sostituzione di paura, dopo 60 minuti. Dopo un mese che si allena con continuità sta crescendo di colpi". Maurizio Sarri l'ha rivelato senza mezzi termini: la scelta di sostituire Douglas Costa è arrivata per paura. Paura degli infortuni, visti i tantissimi patiti dal brasiliano in questa e nelle scorse stagioni. Paura di perderlo per le prossime gare.