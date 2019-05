Maurizio Sarri, accostato alla panchina della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.



BILANCIO - Abbiamo fatto una buona stagione, abbiamo conquistato la Champions tramite la Premier. Era un compito non semplice per l'elevato livello del campionato. Abbiamo fatto una finale di League Cup, eliminando Tottenham e Liverpool. Perso solo ai rigori. In Europa League, 12 vittorie e 3 pareggi prima di vincere. Siamo la squadra che ha segnato di più. Poi abbiamo vinto 4-1 con una squadra forte. La nostra stagione dal buono allo straordinario. Non è semplice arrivare in un campionato così difficile e ambientarsi così facilmente. Ci sono state difficoltà, ma ho visto cambiamenti forti, forse sono cambiato anche io, c'è stato un altro feeling con i giocatori.



HAZARD VIA - "Mi dispiace, Hazard è straordinario. Ha margini di miglioramento. Quando lo capisci, è straordinario. Ma è strano".



ALLA JUVE - "Non so se andrò via, per il resto penso che sia il momento di festeggiare e tireremo le somme della stagione. Chiederò di migliorare qualcosa alla società e ascolterò la società cosa chiede di migliorare. Ho due anni di contratto, un confronto è obbligatorio e dovuto. La Juve? Negli ultimi 20 giorni sono stato dato alla Roma, poi al Milan. Ora la Juve. Finché lo leggi sui giornali non fa effetto. Ai tifosi del Napoli? Mi fa piacere che il Napoli abbia fatto i complimenti, non avevo dubbi che sarebbe successo. I tifosi sanno l'amore che provo per loro, sanno che l'anno scorso ho scelto l'estero per non andare in un'altra squadra italiana. Avranno sempre il rispetto. Poi la professione ti fa fare altri percorsi, ma il rapporto non cambia mai. Divertente alla Juve? Non lo so, De Laurentiis si diverte. Non mi meraviglio che l'abbia detto".



DEDICA - "E' chiaro che ti viene da fare delle dediche a persone care o di famiglia. Qui parliamo di calcio. La dedico ai tifosi napoletani, a loro non sono riuscito a dare questa soddisfazione. Poi ai nostri ragazzi che non sono riusciti ad arrivare qui per gli infortuni. Hanno lottato per una stagione, poi non ce l'hanno fatta. Tutti abbiamo un pensiero per loro".