3









Piero Mancini, l'ex presidente dell'Arezzo di Sarri, ha raccontato a TMW la gioia per l'allenatore.



CONTENTO PER LUI - "Contento per Sarri ma alla Juve vince qualunque allenatore. Se andassi ad allenarla io vincerei anch'io... Tra l'altro quest'anno conquista lo scudetto anche con un margine di vantaggio non elevato. E mi fa piacere che a differenza di tanti altri anni nel finale di campionato non regali punti alle avversarie. Serve sempre rispetto per le altre squadre. Per Sarri è il primo scudetto nel suo percorso da allenatore ma ripeto conquistarlo alla Juve non la vedo questa gran capacità..."



COM'ERA SARRI - "Più giovane di dieci anni. Sempre il solito, ora è cresciuto salendo di categoria. Ma non mi entusiasma come gioco e non mi piace il modo in cui gestisce la squadra. Non lo vedo uno stratega. Peraltro vince il primo scudetto a 61 anni. Alla sua età altri tecnici hanno già vinto 6-7 titoli...".