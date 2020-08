3









Notte fonda per la Juventus che esce dalla Champions League agli ottavi di finale contro il Lione. Non una corazzata, ed è normale che il posto in panchina di Maurizio Sarri adesso traballi pericolosamente. Tuttosport esce con la prima pagina più diretta: "Sarri out" scrive il quotidiano torinese, mentre il titolo principale de La Gazzetta dello Sport è "Notte fonda", con l'immagine di Ronaldo che si sbraccia sconsolato. La stessa scelta dal Corriere dello Sport che titola "Adieu, Maurizio".



