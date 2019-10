Una giornata diversa, alla Continassa. La Juve ha aperto al pubblico gli allenamenti: i fortunati possessori della tessera Member, sorteggiati dalla società, si sono ritrovati al centro sportivo bianconero per assistere alla seduta degli uomini di Sarri. Sorridenti e rilassati, per nulla impensieriti dal derby d'Italia che incombe. Sarà una festa sportiva, la certezza è questa.



IL DISCORSO - Otto minuti di parole e chiarimenti, da parte di Maurizio Sarri. La squadra in cerchio, attorno a lui, a sentire il menù della giornata e il programma d'avvicinamento in direzione Inter. Discussione animata e soprattutto 'partecipata': c'è Ronaldo, tra i più attivi, pure nella chiacchierata che ha preceduto il lavoro. Il portoghese, come mostrato nel video apparso su JuventusTV, ha risposto e condiviso il discorso del suo tecnico: insieme a lui, anche il capitano in campo, Leonardo Bonucci. Atmosfera distesa, un discorso per ripartire più uniti che ha tracciato la strada verso la seduta odierna (a proposito: terminata con una super partitella a due tocchi), quindi verso San Siro.