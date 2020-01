Tocca di nuovo a De Ligt. Come sottolinea Tuttosport, il difensore olandese è pronto a tornare in campo, dal primo minuto, nonostante le ultime scelte di Sarri abbiano favorito Merih Demiral. Quattro partite fuori che hanno fatto decisamente rumore: al centrale non accadeva dal febbraio 2017, aveva 17 anni ed era alle prime armi nell'Ajax dei grandi.



LA SCELTA - 24 reti in 24 uscite: da Marassi - senza menzionare la sfortunata Supercoppa - la Juve deve trovare nel nuovo anno una quadra migliore che permetta di registrare in maniera diversa la fase difensiva. Con l'ex capitano dei Lancieri, Bonucci e Alex Sandro certi del posto. Sull'out destro continuano i dubbi, ma Cuadrado sembra possa scalzare tranquillamente le insidie Danilo e De Sciglio.