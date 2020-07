C'è stato un momento rivelatorio nel cammino di Maurizio Sarri in Europa, partito appena 5 anni fa con il Napoli e l'Europa League. E' stata la notte di Lipsia, nei sedicesimi di Europa League. Fu una serata amara, che lo costrinse a cambiare atteggiamento nei confronti di quel terreno inesplorato. Da allora, un bilancio di 19 vittorie e 3 pareggi tra Europa League e Champions. Un filotto incredibile, fermato solo a Lione. E adesso? Si riparte. Proprio dal Lione.



IL RETROSCENA - Quando venne invitato al ritrovo dell'elite degli allenatori Uefa, Sarri chiese al segretario della Juve: "Ma sei sicuro che vogliono proprio me?". Scrive la Gazzetta: "Sarri alla Juventus in Champions ha una percentuale di vittorie del 71%. Dopo il pareggio con l’Atletico nella prima gara del girone, ha infilato 5 successi di fila, conquistando il primo posto nel girone con due giornate di anticipo e con 16 punti, record come nel 1996-1997 (Lippi) e 2004-2005 (Capello). La campagna europea del Comandante non può finire così presto". Non sarà facile e l'eredità è pesante. Ma Sarri ha imparato a vincere e ha iniziato a provare sensazioni differenti. Con queste partite così incredibili e tutte da vivere, chissà che non si possa ribaltare la storia.